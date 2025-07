Costole rotte alla fidanzata Processo bis per Laurini

L'udienza nel processo bis a carico di Emiliano Laurini, accusato di aver causato costole rotte alla sua ex fidanzata Martina Mucci, si è conclusa con l'accoglimento della richiesta di rito abbreviato. Questa decisione, supportata dalla perizia psichiatrica, potrebbe influenzare significativamente l'esito del procedimento e il futuro della vicenda. La vicenda rimane sotto i riflettori, mettendo in evidenza le delicate sfumature legali e umane di un episodio che ha scosso la comunità di Scandicci.

E’ stata accolta la richiesta di rito abbreviato nel processo bis a carico di Emiliano Laurini, il quarantenne di Scandicci, già condannato a nove anni per la violenta aggressione e lo sfregio permanente ai danni di Martina Mucci, cameriera dell’Hop ’en Drop di viale Galilei e sua ex fidanzata. Il gup ha accolto la richiesta della difesa e ha allegato agli atti la perizia psichiatrica eseguita durante il primo processo. L’udienza è stata rinviata a ottobre per la discussione. Il secondo procedimento contro Laurini è nato dalle indagini sul caso di Martina Mucci. Durante le intercettazioni disposte dalla procura di Prato per individuare gli aggressori della donna, sono emersi i maltrattamenti contro la nuova fidanzata, una trentenne di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Costole rotte alla fidanzata. Processo bis per Laurini

