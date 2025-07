Olimpiadi del Cuore Il gran galà al Maitò con personaggi e premi

Preparatevi a vivere un’emozionante serata di solidarietà e spettacolo con le Olimpiadi del Cuore, giunte alla loro nona edizione al Maitrà. Organizzato dalla onlus di Paolo Brosio, l’evento promette intrattenimento, personaggi straordinari e premi esclusivi. Un’occasione unica per sostenere un sogno ambizioso: l’Ospedale della Pace a Medjugorje, simbolo di unità tra tutte le religioni ed etnie. La vostra partecipazione può fare la differenza!

Scocca l’ora delle Olimpiadi del cuore. Stasera e domani in scena la nona edizione dell’appuntamento mondano e benefico organizzato dalla onlus ideata dal giornalista e personaggio Tv Paolo Brosio. L’appuntamento 2025 avrà al centro l’annuncio dell’ormai vicinissimo raggiungimento di un lusinghiero risultato: l’Ospedale della Pace per tutte le religioni e tutte le etnie eretto nei luoghi delle apparizioni mariane di Medjugorje in Bosnia Erzegovina sta per diventare una splendida realtà. Dopo mesi e mesi di lavoro, entro fine settembrew sarà consegnata l’edilizia sanitaria completata e nei primi mesi del 2026 saranno in funzione i primi reparti. 🔗 Leggi su Lanazione.it