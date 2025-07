Green dal Giappone all’Autodromo

Green dal Giappone all’Autodromo: un incontro simbolico e concreto per rafforzare l’impegno condiviso verso la sostenibilità e l’innovazione nel mondo delle corse. La visita della delegazione di Motegi e Suzuka, tra collaborazione e scambio di idee, apre nuove prospettive per un futuro più verde, in cui tecnologia e rispetto ambientale si integrano perfettamente. Al centro del confronto, ...

Uniti nell’impegno verso la sostenibilità. L’Autodromo ha accolto, nei giorni scorsi, una delegazione giapponese composta dai rappresentanti dei prestigiosi circuiti di Motegi e Suzuka, in visita istituzionale per un incontro con il Comune e Formula Imola. Fra i presenti, il sindaco Marco Panieri, la vicesindaca Elisa Spada, l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi, e il direttore generale del circuito, Pietro Benvenuti. Al centro del confronto, spiegano dal Comune al termine dell’incontro, lo "scambio di buone pratiche legate alla sostenibilità ambientale e alle attività di coinvolgimento delle comunità locali durante i grandi eventi sportivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Green, dal Giappone all’Autodromo

In questa notizia si parla di: autodromo - green - giappone - sostenibilità

Tre giorni nel segno della sostenibilità e dell'innovazione: all'autodromo Enzo e Dino Ferrari torna 'Imola green' - Dal 30 maggio al 1° giugno, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà la quarta edizione di "Imola Green", un evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione.

Nei giorni scorsi, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha accolto una delegazione giapponese composta dai rappresentanti dei prestigiosi circuiti di Motegi e Suzuka, in visita istituzionale per un incontro con l’Amministrazione Comunale di Imola e Formula Imola. Vai su Facebook

Green, dal Giappone all’Autodromo; Dal Giappone fino a Imola per un motorsport sostenibile; Nuova Suzuki eVitara: visione del futuro e innovazione della Rivoluzione Green di Suzuki.