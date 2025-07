Il caso iscrizioni asili nido | Nessuno è stato escluso da alcuna graduatoria

In un contesto di incertezza e tensione, il caso delle iscrizioni agli asili nido a Pontedera si distingue per la trasparenza e l’impegno delle istituzioni. Nessuno dei 232 bambini esclusi dalle graduatorie è stato vittima di errori o discriminazioni: piuttosto, si cercano soluzioni che bilancino i diritti di tutti. L’attenzione resta alta, perché il benessere dei più piccoli merita risposte concrete e rapide.

PONTEDERA "Premesso che ci si trova di fronte a una vicenda i cui effetti scaturiscono da cause che non sono loro imputabili, l' Unione e il Comune di Pontedera stanno sondando ogni percorso giuridico, amministrativo e tecnico per tentare di contemperare l'interesse dei 4 bambini alla continuità educativa con i diritti di chi è legittimamente in lista d'attesa per quella struttura". E' la frase più significativa riportata nel comunicato dell' Unione Valdera in risposta alla protesta dei genitori per la conferma dei posti dei propri figli a un nido di Pontedera. "Le quasi 800 domande pervenute nei termini sono state istruite come sempre e il 14 maggio è stata pubblicata la graduatoria provvisoria con termine del 23 maggio per la presentazione di ricorsi.