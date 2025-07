Lettera reale da Buckingham Palace | Gli auguri di re Carlo un’emozione

Una notizia emozionante ha attraversato le mura di Buckingham Palace: una lettera reale, un gesto di affetto e attenzione da parte di re Carlo e della regina Camilla. Mario Guido Ferranti, con il cuore colmo di gioia, ha condiviso con il Carlino questa straordinaria sorpresa, dimostrando come un pensiero possa superare confini e unire cuori. È un momento che rimarrà impresso nella memoria di tutti, testimonianza di un legame speciale tra monarchia e cittadini.

"Mi hanno scritto da Buckingham Palace ". Il russiano Mario Guido Ferranti Ăš raggiante e vuole condividere la notizia con il Carlino: "Ho visto l’intestazione, voglio aprire la busta da voi". Detto e fatto e nella busta c’ù la risposta di Buckingham Palace a quanto scritto da Ferranti nell’aprile scorso. "Siccome sapevo che re Carlo e la regina Camilla sarebbero venuti a Ravenna il 10 aprile – racconta – ho pensato di scrivere a Buckingham Palace per incontrarli". Un tentativo ardito dell’ultimo momento per realizzare un desiderio. "Io sono dipendente di Sistema, consociata Acmar – spiega Ferranti –, e con un’altra ventina di persone prima dell’arrivo dei Reali inglesi mi sono occupato della messa in sicurezza della cittĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lettera reale da Buckingham Palace: "Gli auguri di re Carlo, un’emozione"

In questa notizia si parla di: buckingham - palace - carlo - lettera

“Re Carlo e il principe William non parteciperanno all’insediamento di Papa Leone XIV”: ecco Buckingham Palace chi invierĂ al loro posto - In vista dell’insediamento ufficiale di Papa Leone XIV, fissato per domenica 18 maggio in Piazza San Pietro, Buckingham Palace ha annunciato che nĂ© Re Carlo nĂ© il Principe William prenderanno parte all'evento.

La lettera riporta l’entusiamo di Re Carlo verso la tutela del patrimonio culturale musicale Vai su Facebook

Una lettera da Buckingham Palace arrivata a Materiali Musicali RE CARLO SCRIVE AI SANTA BALERA: GRAZIE PER AVERMI DONATO IL VOSTRO CD Un grande apprezzamento per la Romagna e per il Liscio; La lettera di Re Carlo ai Santa Balera: «Grazie per averci fatto conoscere il liscio romagnolo»; La lettera di Re Carlo ai giovani di Santa Balera: “Grazie di avermi fatto scoprire il liscio”.

Lettera reale da Buckingham Palace: "Gli auguri di re Carlo, un’emozione" - Il russiano Mario Guido Ferranti è raggiante e vuole condividere la notizia con il Carlino: "Ho visto l’intestazione, voglio aprire la busta da voi". Segnala ilrestodelcarlino.it

Lettera Re Carlo a Santa Balera, 'grazie,fatto conoscere Liscio' - i giovani musicisti di Santa Balera che, in occasione della visita di Re Carlo e della Regina Camilla a ... Da ansa.it