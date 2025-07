Re-Loved Stile al top tra memoria e circolarità

Harmont & Blaine rinnova il suo impegno per la sostenibilità lanciando Re-Loved, una capsule collection realizzata in collaborazione con Roberto Lonoce, co-fondatore e direttore creativo di Re-Jàvu Milano. La collezione dà nuova vita a capi d’archivio e tessuti di precedenti stagioni, reinterpretandoli secondo i principi del riuso creativo, del riciclo responsabile e della moda circolare. Re-Loved è un esercizio di stile e memoria che fonde l’estetica urban cool del brand partenopeo con la visione sartoriale e sperimentale di Lonoce, che agisce come un “alchimista dei tessuti”, scomponendo e ricomponendo linee, texture e grafismi in look inediti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Re-Loved. Stile al top tra memoria e circolarità

