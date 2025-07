Atletica Bergamo vuol mettersi il tricolore | sogni di gloria agli Italiani junior e promesse

L’atletica bergamasca si prepara a scrivere una nuova pagina di gloria, con l’obiettivo di conquistare il tricolore agli italiani junior e promesse. Dal 4 luglio a Grosseto, i campionati di categoria saranno il palcoscenico ideale per mettere in mostra talento e determinazione, avvicinandosi agli Europei Under 20 e Under 23. Tra gli atleti da seguire, spiccano le promesse Togni e Valensin, pronti a lasciare il segno.

Da venerdì 4 luglio a Grosseto i Campionati di categoria, tappa di rilievo in vista degli Europei Under 20 e Under 23 in programma a luglio e agosto. Grande attesa per i 76 atleti orobici, tra cui le punte Togni e Valensin.

