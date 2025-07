Lisa Varolo professione vintaggista con due g specifica lei | a tu per tu con la ragazza che segue il trend dell' anemoia vestendosi tutti i giorni come Grace Kelly negli anni ' 50

Se ti lasci catturare dal profilo Instagram di Lisa Varolo, la vintaggista con due g, sarai trasportato in un mondo dove eleganza e nostalgia si incontrano con stile inimitabile. Seguendo il trend dell'anemoia, questa appassionata reinterpreta gli anni ‘40 e ‘50 con precisione e cura maniacale, ma il suo approccio va oltre l’estetica: è un vero e proprio stile di vita che mescola fascino retrò e contemporaneità. Scopriamo insieme il segreto del suo irresistibile fascino.

Se ci si imbatte nel suo profilo Instagram è facile che si rimanga a scrollarlo a lungo in stato di fascinazione. Lisa Varolo, autrice del podcast Vintaggista moderna, sfoggia outfit anni '40 e '50 proposti con assoluta precisione e cura al dettaglio. Ma oltre l'estetica, c'è un vero e proprio stile di vita. Anche molto contemporaneo, come lei stessa ci ha raccontato.

