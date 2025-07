Tornano in campo i City Angels Giovani tra senso civico e impegno

Tornano in campo i City Angels giovani, simbolo di impegno civico e solidarietà. Presentato ieri il rinascimento di uno dei progetti più significativi per i giovani di Gubbio: “City Angels”. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, questa iniziativa rinnova la propria veste senza perdere la sua essenza: promuovere senso civico, rispetto delle regole e partecipazione attiva. Un esempio di come i giovani possano fare la differenza nella comunità.

Presentato ieri il ritorno di uno dei progetti più significativi a livello giovanile per Gubbio. Si tratta di "City Angels" che, dopo lo stop imposto dalla pandemia, rinnova la propria veste ma non le idee che lo animano: promuovere il senso civico, il rispetto delle regole e la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità. L'iniziativa, promossa dal Rotary Club Gubbio con il sostegno dell'amministrazione comunale e di varie associazioni del territorio, coinvolgerà quest'anno 14 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 20 anni, chiamati a lavorare per due settimane nella cura del sottopassaggio di via Cavour, punto d'accesso al centro storico e luogo di passaggio quotidiano per residenti e turisti.

