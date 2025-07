Condizionatore | la guida Temperatura e consumi Le pratiche intelligenti per evitare sovraccarichi

Se desideri vivere al massimo il comfort senza sprechi energetici, conoscere le giuste pratiche per usare il condizionatore è fondamentale. La differenza di temperatura tra interno ed esterno dovrebbe essere di circa 5 gradi Celsius: un equilibrio intelligente che ottimizza i consumi e protegge il tuo ambiente da sbalzi termici. Seguendo queste semplici regole, potrai goderti un clima piacevole risparmiando energia e denaro. Sergio Perna, ...

La differenza di temperatura ideale tra l’interno e l’esterno, quando si usa l’aria condizionata? Il delta dovrebbe essere di 5 gradi Celsius, perché mantenere una differenza di temperatura moderata aiuta il condizionatore a lavorare in modo più efficiente, riducendo il consumo energetico. Non solo: è un modo semplice che aiuta a prevenire sbalzi termici e a mantenere un ambiente confortevole senza un eccessivo consumo energetico". Sergio Perna, presidente Elettricisti di Cna Toscana Centro, offre una serie di raccomandazioni perché tutti possano contribuire, in un periodo caratterizzato da anomale ondate di calore, ad un utilizzio intelligente dell’energia, evitando cali di tensione per il troppo sovraccarico e, peggio ancora, blackout che mettono a dura prova il funzionamento delle città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condizionatore: la guida. Temperatura e consumi. Le pratiche intelligenti per evitare sovraccarichi

