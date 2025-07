La regina ’Mary of Modena’ al castello di Montecuccolo

Domani sera il castello di Montecuccolo si trasformerà in un palcoscenico magico per la seconda replica modenese di "Mary of Modena". Questo spettacolo immersivo, scritto e interpretato da Natalia Milanese, rivela la storia affascinante di una regina dimenticata, Maria Beatrice d’Este, che lasciò un segno indelebile nel cuore della storia europea. Un viaggio emozionante tra passato e presente che non puoi perdere.

Si terrà domani sera nella cornice scenografica del castello di Montecuccolo (sipario aperto alle 21) la seconda replica modenese dello spettacolo teatrale 'Mary of Modena', un viaggio emozionante scritto e interpretato da Natalia Milanese che riporta in vita una regina dimenticata dalle origini geminane. Di chi parla, quindi, la pièce storica? Di Maria Beatrice d'Este, modenese, unica italiana a salire sul trono d'Inghilterra. Fin dalla sua infanzia tra i palazzi ducali di Modena e Sassuolo, Maria Beatrice voleva entrare in convento e farsi monaca, ma fu costretta da Papa Clemente X a sposare nel 1673 Giacomo Stuart, erede del trono d'Inghilterra, il quale divenne poi re.

venerdì 4 luglio ore 21:00 al Castello di Montecuccolo, serata dedicata all'Ungheria tra Estensi & Montecuccoli ingresso libero #Szentgotthárd #mikloszrinyi Vai su Facebook

