’Frida Opera Musical’ Arte vita e rivoluzione di una donna unica

Scopri la straordinaria vita di Frida Kahlo, artista, donna e rivoluzione in scena nel nuovo ‘Frida Opera Musical’. Un’esperienza unica che unisce arte, musica e narrazione per offrire un ritratto intenso e coinvolgente di questa icona senza tempo. Che tu sia un appassionato o semplicemente curioso, preparati a immergerti in un viaggio emozionante tra sogno e realtà, perché questa è un’occasione da non perdere.

Una storia straordinaria quella di Frida Kahlo divenuta, al pari di Vincent Van Gogh prima di lei, un’icona senza tempo in grado influenzare il nostro presente anche in mondi molto distanti da quello dell’arte. Per chi l’ha amata facendone la propria musa ispiratrice, oppure ne solo ha sentito parlare e vorrebbe scoprirla in una maniera inedita ed emozionante, da non perdere il ‘Frida Opera Musical’ uno spettacolo dà vita a un ritratto profondo e vibrante della pittrice che ha saputo trasformare il dolore in colore e la fragilità in potenza creativa. Scritto da Gianmario Pagano e Andrea Ortis, che è anche il regista e uno dei protagonisti, nei panni di Diego Rivera, ‘Frida Opera Musical’ farà il suo debutto nei teatri italiani a partire dal prossimo ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Frida Opera Musical’. Arte, vita e rivoluzione di una donna unica

