Putin sente Trump | Non molliamo gli obiettivi Ma vogliamo negoziare

Putin e Trump si sono confrontati in una lunga telefonata, evidenziando un approccio pragmatico: mantenere gli obiettivi ma aperti al dialogo. Tuttavia, le conversazioni via cavo, spesso considerate strumenti di pace, sembrano invece complicare la situazione e allungare i conflitti, senza favorire l’Ucraina. Ora, con un filo diretto tra leader e potenze chiave, il mondo attende di scoprire se il dialogo riuscirà a cambiare le sorti della crisi.

Una telefonata allunga la vita, recitava un vecchio slogan pubblicitario. Nella politica estera di Trump, però, le conversazioni via cavo sembrano complicare le cose e prolungare i conflitti. Di certo, non sembrano deporre a favore dell’Ucraina. Ieri il tycoon è stato quasi un’ora al telefono con Vladimir Putin. Oggi, o nei prossimi giorni, sarà la volta di Zelensky. FILO DIRETTO. Secondo il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, quella fra i numeri uno di Mosca e Washington è stata una telefonata "franca, pragmatica e concreta", nella quale si sono trovati "sulla stessa lunghezza d’onda". Ma in serata (ora italiana), Donald Trump interpellato dalla stampa ha ammesso che "non si sono fatti progressi" e di non essere soddisfatto della situazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net