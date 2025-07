Eventi e spettacoli Nasce l’anfiteatro fatto di paglia

Nella magica cornice della golena del Senio, tra il fiume e il Canale Emiliano Romagnolo, ogni luglio nasce un teatro unico al mondo: l’Arena della balle di Stefano Marchetti. Un anfiteatro di paglia che, sotto le stelle e tra gli alberi di acacia, trasforma la natura in un palcoscenico incantato. Un’esperienza imperdibile che unisce spettacolo, musica e poesia, lasciando il pubblico senza fiato. La magia di questo evento vi aspetta per sorprendervi ancora una volta.

di Stefano Marchetti Nella golena del Senio, proprio nel punto in cui il fiume incontra il Canale Emiliano Romagnolo, ogni anno, nei primi giorni di luglio, dopo la mietitura del grano, ‘nasce’ un teatro molto speciale, tutto fatto di paglia. E per una settimana ogni sera, sotto le stelle, il suo palcoscenico incorniciato da un boschetto di acacie si illumina per accogliere protagonisti della scena e della musica. È l’Arena della balle di paglia, l’unico anfiteatro del genere in tutta la Romagna, ideato dall’associazione Primola di Cotignola (Ravenna): ’Don Chisciotte nella paglia’ è il tema della 17ª edizione che si snoderà da mercoledì 9 fino a martedì 15 luglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eventi e spettacoli. Nasce l’anfiteatro fatto di... paglia

