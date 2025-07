Gusto e tradizione Viaggio nei sapori da Piacenza a Rimini

Immergiti in un viaggio tra gusto e tradizione lungo la splendida Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, tra sapori autentici, musica coinvolgente e antiche usanze. Nel cuore dell’estate, il mese di luglio si anima con sagre imperdibili organizzate dalle Pro Loco locali, dove cultura e gastronomia si fondono in un'esperienza unica. E si apre con l’“Azzurro a Tavola” a Marina di Ravenna: un’occasione speciale per scoprire i tesori culinari di questa terra vibrante.

di Alice Pavarotti Un viaggio tra sapori, musica e tradizioni che animano borghi e cittĂ da Piacenza a Rimini: nel mese di luglio l’ Emilia Romagna è costellata di sagre, eccone alcune da non perdere. Tutte sono organizzate dalle Pro Loco dei vari territori in cui si svolgono. Ad aprire il mese di sagre è l’ Azzurro a Tavola a Marina di Ravenna: domani (5 luglio), al Bacino Pescherecci dalle ore 19 ci sarĂ l’apertura di stand gastronomici con il pesce azzurro alla griglia, e dalle ore 20 la serata è animata anche dai tradizionali Mercatini Serali di Marina di Ravenna. A pochi chilometri, a Savio di Cervia, da domani al 13 luglio torna la Sagra dello Strozzaprete: nove serate di cucina romagnola, musica, spettacoli di magia, animazione per bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gusto e tradizione. Viaggio nei sapori da Piacenza a Rimini

