Chiusa per frana La strada riapre solo con il sole

Dopo oltre un anno di inattività, via dei Patrioti riapre al traffico grazie alla benignità del sole, che ha consentito la bonifica. Tuttavia, questa vittoria temporanea si scontra con una realtà incerta: alla prima perturbazione, la strada potrebbe chiudere di nuovo per motivi di sicurezza, lasciando i cittadini in attesa di una soluzione definitiva. Un sovrapporsi di burocrazia e aspettative che mette a dura prova la pazienza della comunità, ma si sa, il sole…

Riapre, dopo oltre un anno di stop, via dei Patrioti, principale via d’accesso al quartiere montano di Como interrotta il 15 maggio 2024 da una frana. Una vittoria per i cittadini che però hanno ben poco da festeggiare, visto che alla prima allerta meteo la strada tornerà a chiudere, "per motivi di sicurezza ", in quanto la bonifica non è stata ancora effettuata. Un ircocervo legal-amministrativo che neppure Capitan Ventosa, l’eroe di Striscia la Notizia salito fin quassù qualche settimana, fa chiamato a gran voce proprio dai residenti, è riuscito a districare. Il terreno infatti appartiene a un privato, chiamato a più riprese a compiere gli interventi di bonifica, ma lui se n’è chiamato fuori sostenendo di non potersi permettere di mettere in sicurezza tutta la montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiusa per frana. La strada riapre solo con il sole

