’Rassegnati’ arriva il piccolo festival di libri

una rete di incontri, scambi e confronti che uniscano appassionati, autori e lettori. 'Rassegnàti' si configura così come un'occasione unica per riscoprire il piacere della parola scritta e rafforzare il senso di comunità. Preparatevi a un’esperienza coinvolgente, ricca di emozioni e nuove scoperte, perché questa è solo l’inizio di un viaggio nel mondo della letteratura che promette di lasciare il segno.

Nasce una nuova associazione a Ripatransone ed è subito un Festival. Libri, dialogo, comunità. Questo e molto altro nella prima edizione di ‘Rassegnàti. Piccolo Festival di letteratura’, progetto promosso dall’associazione Terrerare, che ha come obiettivo di mettere a fattor comune esperienze, opportunità e proposte culturali per i territori. Terrerare si propone come soggetto promotore di un nuovo modo di fare e raccontare la cultura, attivando principalmente azioni per animare le comunità locali. Ed è così che, il 9 e 20 luglio debutterà il Festival che animerà due serate di luglio a Ripatransone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it