Le ipotesi investigative Bivio fra delitto e incidente Un Dna per la pista giusta

In un'indagine avvolta nel mistero, una pietra potrebbe essere la chiave per distinguere tra delitto e incidente nella tragica morte di Franka Ludwig. La scena trovata nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si trasforma in un vero e proprio rompicapo, dove ogni elemento, anche il più silenzioso, può rivelarsi decisivo. La verità , nascosta tra le ombre della natura, sta per emergere, perché a volte, il silenzio di una pietra parla più di mille parole.

di Stefano Brogioni FIRENZE Una pietra non parla, ma mai come in questo caso potrebbe rivelarsi fondamentale per dipanare il giallo della morte di Franka Ludwig, trovata cadavere l'altra mattina lungo un sentiero che da Castagno d'Andrea si dirige verso il monte Falterona, nel cuore del Parco nazionale delle foreste casentinesi. LassĂą, dove nasce l'Arno, scorre adesso anche un mistero che, seguendo il corso del fiume, è approdato dritto al comando dei carabinieri di Borgo Ognissanti. I militari del reparto operativo, assieme ai colleghi della sezione scientifica, coordinati dal pubblico ministero Andrea Cusani, stanno infatti raccogliendo ogni elemento per dettagliare meglio quella morte che, sin dai primi momenti dell'indagine, "non appare di tipo naturale", ma traumatica.

