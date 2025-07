campi nel consorzio della piana sul tavolo anche il fascicolo gkn

Il futuro di Campi si sta delineando con decisione, tra discussioni sui campi nel consorzio della Piana e il fascicolo GKN che si fa strada nel dibattito. Dopo il via libera del consiglio comunale, l’attesa ora si concentra sulla decisione della Città metropolitana, prevista a metà luglio. Il sindaco Andrea Tagliaferri ribadisce l’importanza di questa scelta, che potrebbe dare nuova spinta allo sviluppo locale e rafforzare il ruolo del territorio nel panorama regionale.

Prima il passaggio nelle commissioni consiliari, quindi il dibattito in consiglio comunale, che ieri pomeriggio ha dato il via libera all'adesione del Comune di Campi al Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina. Così, dopo il sì dei Comuni di Sesto e Calenzano, si attende ora la decisione della Città metropolitana che si pronuncerà a metà luglio. E dare in questo modo le gambe, come ribadito dal sindaco Andrea Tagliaferri (in foto) alla legge promossa dalla Regione lo scorso gennaio. A metà agosto, invece, ipotizzata la prima assemblea dei soci. Per quanta riguarda Campi è stato stabilito di prevedere in bilancio le somme necessarie per il versamento iniziale al fondo di dotazione (4.