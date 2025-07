Fornero, la differenza con le lacrime di Reeves e un piccolo appello.

La differenza tra Fornero e Reeves non sta solo nelle lacrime, ma nel significato che esse portano con sé. Mentre la ministra britannica ha affrontato un momento di fragilità sotto i riflettori, spesso deriso, il nostro dolore nasce da scelte difficili fatte per il bene comune. È arrivato il momento di smettere di giudicare le emozioni altrui e riconoscere il valore del sacrificio. Basta...

Al direttore - Voglio esprimere la mia solidarietà alla ministra britannica, Rachel Reeves, per la situazione di difficoltà emotiva nella quale si è trovata e che le è costata non soltanto due silenziose lacrime ma un fiume di pesanti sarcasmi o peggio; e non importa se lei ha pianto per ciò che non è riuscita a fare mentre, nel mio caso, le lacrime erano per ciò che era stato necessario fare per salvare il paese. E poi vorrei dire basta! Basta con queste derisioni da parte di maschi arroganti, incapaci di versare anche solo due lacrime ma trattati da eroi quando, pur raramente, lo fanno. Basta con questi atteggiamenti che riflettono nostalgia per un passato di predominio sulle donne oggi completamente fuori dal tempo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it