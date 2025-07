FdI-Ausl scontro totale sul Cau di San Piero

Fdi denuncia un scontro totale con l’AUSL sulla gestione del CAU di San Piero in Bagno. I disservizi organizzativi e amministrativi sono diventati evidenti, lasciando i cittadini senza risposte chiare e tempestive. Filippo Lanzi, coordinatore di Fratelli d’Italia a Bagno di Romagna, sottolinea l’urgenza che il Comune intervenga per garantire la continuità del servizio e risolvere le criticità. È ora di agire concretamente per tutelare i cittadini e superare questa crisi.

"I disservizi organizzativi e amministrativi del Cau, in particolare a San Piero in Bagno, sono stati evidenti, con motivazioni non sempre comunicate in modo tempestivo e trasparente". A denunciare la situazione è Filippo Lanzi, coordinatore comunale per Fratelli d’Italia a Bagno di Romagna. "E’ necessario che il Comune si attivi presso l’ Ausl della Romagna, affinché sia garantita la continuità del servizio e che eventuali disservizi o sospensioni dello stesso siano comunicati tempestivamente alla cittadinanza". A dar man forte anche il consigliere regionale di FdI, Luca Pestelli: "L’ Ausl della Romagna e la Regione continuano a sostenere i servizi socio-sanitari nelle aree interne esclusivamente a parole, laddove nei fatti non viene garantita la necessaria assistenza ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FdI-Ausl, scontro totale sul Cau di San Piero

In questa notizia si parla di: ausl - piero - scontro - totale

FdI-Ausl, scontro totale sul Cau di San Piero.

FdI-Ausl, scontro totale sul Cau di San Piero - Lanzi e Pestelli accusano la mancata continuità del servizio ai cittadini. Come scrive msn.com

FdI, ancora scontro sull’ospedale: "L’Ausl abbandona i cittadini" - Il Resto del Carlino - FdI, ancora scontro sull’ospedale: "L’Ausl abbandona i cittadini" "Quella dell’Ausl rispetto allo smantellamento dei servizi presso l’ospedale di San Piero in Bagno è una posizione da ... Secondo ilrestodelcarlino.it