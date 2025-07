addio a carlo alberto di grazia fu giornalista saggista preside e anche vicesindaco di viareggio

Vuoto incolmabile nel cuore di Viareggio con la scomparsa di Carlo Alberto Di Grazia. Figura poliedrica e stimata, giornalista, saggista, insegnante e uomo di politica, ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. La sua passione per il Carnevale e il suo sorriso contagioso rimarranno sempre vivi nei ricordi di chi lo ha conosciuto. La sua memoria continuerà a ispirarci, perché...

È morto Carlo Alberto Di Grazia. Aveva 89 anni, essendo nato a Viareggio nel 1936. È morto uno di noi, anzi uno migliore di noi. Era un intellettuale senza la boria di chi crede di sapere tutto; era un giornalista; era un insegnante apprezzato e amato; era un politico vecchio stampo; era un appassionato di Carnevale, di cui ci ha lasciato i primi studi. Dotato di un fisico imponente e di un volto illuminato da un frequente sorriso, lascia un vuoto difficilmente colmabile (usiamo questa frase fatta solo perché corrisponde alla verità). Alle ultime generazioni forse il suo nome non dirà molto: magari qualche ex studente, non più giovanissimo, lo ricorderà come preside dell’Istituto Commerciale "Piaggia". 🔗 Leggi su Lanazione.it