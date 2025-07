L’angolo di Petrax si anima ancora una volta con il dodicesimo torneo di calcio a 5 Acra Carifermo, svoltosi al Firmum Village. Un evento atteso con entusiasmo da colleghi e appassionati, che ha visto circa quaranta partecipanti della Banca sfidarsi con spirito di squadra e fair play. Dopo intense partite, le formazioni “Onda d’Urto” e “Bad Boys” hanno conquistato l’accesso alla finale. Nell’atto conclusivo del torneo, “Onda d’Urto”...

Si è svolto al Firmum Village il dodicesimo torneo di calcio a 5 Acra Carifermo, un appuntamento ormai atteso con entusiasmo da colleghi e appassionati. Circa quaranta persone della Banca, suddivise in quattro squadre, si sono sfidate con energia e fair play in un girone unico. Dopo un’intensa fase a gironi, a conquistare l’accesso alla finale sono state le formazioni " Onda d’Urto " e " Bad Boys ". Nell’atto conclusivo del torneo, "Onda d’Urto" ha dominato l’incontro, aggiudicandosi la vittoria con un netto 5-1. In porta, l’inarrestabile esterno Reyer ha guidato la sua squadra con sicurezza e determinazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it