’CarpInJazz’ la rassegna Apre Stefano Bollani Quintet

Preparati a vivere un’esperienza musicale unica: il talento poliedrico Stefano Bollani, noto per la sua capacità di esplorare jazz, classica e ritmi brasiliani, apre la rassegna CarpInJazz con il suo nuovo progetto internazionale. Mercoledì 9 luglio, la scena si accenderà a Carpi, regalando al pubblico un debutto indimenticabile. Non perdere l’opportunità di scoprire le meraviglie di questo straordinario artista e lasciarti coinvolgere dalla sua musica emozionante.

Talento poliedrico, eclettico esploratore delle musiche, capace di spaziare fra il jazz, la classica e i ritmi brasiliani, protagonista di spettacoli teatrali e anche di riusciti programmi tv (come ’Via dei Matti numero zero’ su Rai3), Stefano Bollani ha scelto Carpi per il debutto di un suo nuovo progetto internazionale, lo Stefano Bollani Quintet che mercoledì 9 luglio sarà protagonista del primo appuntamento della rassegna ’CarpInJazz’, alle 21.30 in piazza Re Astolfo a Carpi (Modena). Per questo ensemble, Bollani ha riunito alcune fra le eccellenze del jazz contemporaneo, Jeff Ballard alla batteria, Larry Grenadier al basso, Vincent Peirani alla fisarmonica, Mauro Refosco alle percussioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’CarpInJazz’, la rassegna. Apre Stefano Bollani Quintet

