officina della scultura straordinari parchi di arte ambientale

L’VIII edizione dell’Officina della Scultura, promossa dalla Fondazione Piero Cattaneo e curata da Marcella Cattaneo, trasforma il territorio lombardo in un museo a cielo aperto. Attraverso quattro straordinari parchi d’arte ambientale, si svelano linguaggi e tecniche di artisti scultorei del Novecento, spesso poco conosciuti. Un’occasione unica per scoprire un volto inedito dell’arte e della natura, invitando il pubblico a immergersi in un’esperienza culturale senza precedenti.

di Anna Mangiarotti Promossa dalla Fondazione Piero Cattaneo, l'VIII edizione dell' Officina della Scultura, a cura di Marcella Cattaneo, valorizza un'immagine inedita del territorio lombardo e offre uno sguardo approfondito su linguaggi, tecniche e ricerca artistica di figure di rilievo dell' arte scultorea del Novecento, spesso poco conosciute, aprendo quattro straordinari parchi d'arte ambientale al pubblico. Il percorso è iniziato al Parco del Serraglio a Carvico (Bergamo), dove un grande tempio di legno è costruito con materiali organici e secondo antiche pratiche artigianali in prossimità di una sorgente naturale, e alla Raccolta dei Campiani, collezione d'arte contemporanea (Jannis Kounellis, Daniel Buren e Claudio Parmiggiani, ecc.

