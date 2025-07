Taragna paella pesce e burrata | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Preparati a un fine settimana all'insegna del gusto in Bergamasca! Dalla tradizionale taragna a Roncola San Bernardo, al Festival della paella e sangria di Albino, fino alle delizie di burrata, polpo e bombette al Piazzale degli Alpini di Bergamo. Sono tante le sagre e le feste che renderanno speciale il weekend dal 4 al 6 luglio. E non solo: a Bergamo, sino al 14 settembre, torna la “Festa della Madonna della Castagna”. Un viaggio tra sapori e tradizioni che non puoi perdere.

BERGAMO Sino al 14 settembre a Bergamo ritorna la "Festa della Madonna della Castagna ". Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della cittĂ lontano dal caldo estivo. NovitĂ di quest'anno: sarĂ attivo anche il servizio di pizzeria.

