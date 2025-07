Mensa costi agevolati per i non residenti

Ottime notizie per le famiglie non residenti che scelgono le scuole di Prato: grazie a una nuova delibera della giunta comunale, i costi della mensa saranno più accessibili anche per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie situate entro un chilometro dal territorio comunale. Un passo importante verso un’istruzione più equa e inclusiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa misura che farà la differenza nel prossimo anno scolastico 2025/2026.

Buone notizie per le famiglie non residenti che mandano i propri figli nelle scuole pratesi. La giunta comunale ha approvato una delibera che estende le tariffe agevolate del servizio di refezione scolastica anche agli alunni non residenti, a partire dal prossimo anno scolastico 20252026. L’agevolazione riguarda esclusivamente gli iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie statali situate entro un chilometro dai confini comunali, purché residenti nei Comuni limitrofi allo stradario scolastico. Una misura che punta a garantire maggiore equità e continuità nei servizi, anche per le famiglie che, pur risiedendo fuori dal territorio comunale, scelgono scuole pratesi molto vicine a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mensa, costi agevolati per i non residenti

