al funerale niente fiori sostenete chi cura i tumori pediatrici

In un mondo spesso segnato da tragedie e incomprensioni, ci sono persone che con il loro esempio riescono a illuminare il cammino. Davide Gorla, commerciante di 64 anni, rimarrà per sempre un simbolo di solidarietà e speranza. Al suo funerale, niente fiori: sostenete invece chi lotta contro i tumori pediatrici, affinché il suo sorriso e il suo spirito gentile possano continuare a fare la differenza.

"Ci sono persone che con un sorriso sanno cambiare il mondo. Davide era una di queste", sono parole dedicate a Davide Gorla, il commerciante di 64 anni, accoltellato a morte nel suo negozio Lineacontinua in via Milano nel tardo pomeriggio del 25 giugno. Sono scritte sulla locandina che ieri il Comitato commercianti centro cittadino ha distribuito ai negozi per annunciare i funerali di Gorla che si svolgeranno a Castellanza lunedì alle 14,30 nella chiesa di San Giulio. Continua il testo "Con profonda commozione e un dolore che non trova parole, daremo l’ultimo saluto a Davide Gorla, commerciante conosciuto e amato, uomo dal cuore grande, puro e generoso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it