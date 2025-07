Maxi sciopero degli aerei in arrivo il 10 luglio a rischio i voli | orari e modalità dello stop

Preparatevi a un 10 luglio all'insegna del caos: un maxi sciopero di 24 ore coinvolgerà numerose sigle sindacali e lavoratori aeroportuali italiani, tra cui il personale di handling e i piloti EasyJet. I voli potrebbero subire cancellazioni, ritardi e modifiche negli orari. È fondamentale essere aggiornati per pianificare al meglio i propri spostamenti e affrontare questa giornata con la massima cautela. Continua a leggere per scoprire tutte le modalità dello stop e come proteggere i tuoi viaggi.

Il nuovo sciopero di 24 ore degli aerei Giovedì 10 luglio 2025 coinvolgerà numerose sigle sindacali e lavoratori delle aziende di handling per l'assistenza a terra in vari aeroporti italiani come Milano Linate e Malpensa ma anche il personale navigante della compagnia aerea EasyJet. 🔗 Leggi su Fanpage.it

