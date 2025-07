Per aperitivi e cene adesso l’appuntamento è direttamente in vigna

Per un aperitivo o una cena indimenticabile, questa estate l’appuntamento è direttamente in vigna con l’evento 232. Un’esperienza immersiva che trasforma la visita in un viaggio tra vigne, degustazioni e musica live, il tutto senza dover allontanarsi troppo dalla città. Se il paesaggio conta, quello collinare di San Colombano al Lambro, nel cuore della Piana Padana, arricchirà ogni momento di magia e autenticità, creando ricordi indelebili.

È diventato il modo più immersivo per familiarizzare con il mondo vitivinicolo: raggiungere una cantina, accomodarsi tra le sue vigne e condividere con i produttori di vino momenti di rilassante convivialità in un contesto bucolico, fra degustazioni e musica live. Spesso senza nemmeno allontanarsi molto dalla grande città. E se il paesaggio conta, quello collinare che a San Colombano al Lambro emerge nel bel mezzo della piatta Bassa padana a meno di 50 km da Milano è davvero ricco di suggestioni. Specie dopo il tramonto, timing elettivo per apprezzare i famosi rossi, i bianchi fermi, gli spumanti, i sorprendenti Passiti di questa zona e scoprire le versatilità degli uvaggi tipici come la Croatina, la Barbera e l'Uva rara.

