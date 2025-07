Le elezioni regionali Giani conferma ottobre Pesa anche il caso Prato FdI ecco i nomi in campo

Le elezioni regionali in Toscana si avvicinano rapidamente, con Giani che conferma: si voterà il 12 o il 19 ottobre, senza scuse o ritardi. La campagna prende forma, tra candidati e questioni calde, tra cui il caso Prato e il ruolo del FDI. È giunto il momento di decidere il destino della regione: si voti al più presto per un futuro chiaro e deciso.

Che si voti al più presto. Le elezioni regionali sono dietro l'angolo. Passata l'estate ci siamo o quasi. Il governatore Eugenio Giani, chiamato a indicare la data delle consultazioni, non ha esitazioni e ribadisce così anche ieri: "La Toscana andrà al voto il 12 o il 19 ottobre, nei tempi previsti dalla Costituzione. Non esistono alibi tecnici né scuse procedurali che giustifichino un rinvio". Il presidente della Regione non ha esitazioni. "Amministrare – prosegue - significa rispettare la legge in modo imparziale e rispettoso dei diritti dei cittadini. Se la Costituzione all'articolo 122 afferma la durata di 5 anni, questo va rispettato.

