Festa di compleanno. Trenta candeline per il Cimbilium.

ll Centro Diurno Cimbilium compie 30 anni: è uno spazio di inclusione per persone con disabilità gestito da Crea,cooperativa sociale, impegnato nel ri-definire azioni e progetti per migliorare la qualità della vita degli ospiti. Il centro diurno è uno dei sette servizi semiresidenziali che Crea. gestisce in Versilia e che accolgono in totale ogni giorno più di 120 persone con disabilità. I centri impiegano personale qualificato per sostenere percorsi di autonomia e sviluppare risposte personalizzate per ogni persona in collaborazione con le famiglie ed i servizi sociali della zona Versilia dell’Asl Toscana Nord Ovest con cui la cooperativa è convenzionata. 🔗 Leggi su Lanazione.it