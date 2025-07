Cede il tetto famiglia costretta a uscire per sicurezza

In un gesto di massima tutela, il Comune di Bondeno ha disposto l’evacuazione temporanea di una famiglia dopo il riscontro di un cedimento nel tetto di un edificio storico di oltre un secolo in via Borgo di San Giovanni. I vigili del fuoco di Ferrara, intervenuti prontamente, hanno verificato il dissesto e messo in sicurezza la zona, garantendo così la sicurezza di tutti. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza mentre si pianificano interventi di ripristino.

Il Comando dei Vigili del fuoco di Ferrara, su richiesta del Comune di Bondeno, ha verificato il parziale dissesto di una porzione del tetto dell'edificio situato in via Borgo di San Giovanni. Un edificio storico, che ha oltre un secolo di storia. Secondo il sopralluogo effettuato in collaborazione con il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Bondeno, a determinare il limitato cedimento del tetto sarebbe stato il crollo parziale di una trave in legno. La porzione di abitazione sottostante, al momento, non risulta utilizzata o abitata. Sono in corso tutte le azioni necessarie per garantire le indispensabili condizioni di sicurezza, da un punto di vista strutturale, per tutelare l'incolumità delle persone.

