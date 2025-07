Città Alta assediata dagli scooter Intralci a pedoni e carrozzine Il Comune | vertice sulle soste

Città Alta, incantevole cornice storica, si trasforma ogni sera in un vero e proprio assedio di motorini: giovani in cerca di divertimento affollano le strade, lasciando gli scooter ovunque, tra pedoni e carrozzine. La scarsità di stalli adeguati alimenta il caos, creando un disagio crescente per residenti e visitatori. Il Comune si prepara a un vertice urgente sulle soste, ma intanto il problema richiede soluzioni immediate per preservare il fascino senza compromessi di questo gioiello medievale.

Assediata dal motorini. Con l'arrivo delle serate estive Città Alta viene presa d'assalto da migliaia di giovani che raggiungono in motorino il borgo medievale, soprattutto gli spazi estivi aperti lungo gli spalti delle Mura. Gli stalli, però, sono troppo pochi per contenere il gigantesco afflusso. Così, non trovando posto i ragazzi lasciano lo scooter dove capita: ai bordi della strada e nelle aiuole e persino sul marciapiede lungo le Mura. Le colonne di moto arrivano fino in via Osmano, e le soste selvagge non mancano, in particolare quelle sul percorso pedonale del vialone, con annessi intralci al passaggio, a scapito soprattutto delle persone con disabilità in carrozzina o delle famiglie con passeggini.

