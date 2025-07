Permessi patto tra Questura e Università

L’Università Politecnica delle Marche e la Questura di Ancona uniscono le forze per semplificare la vita agli studenti internazionali, rendendo più snelle le procedure e riducendo i tempi di attesa. Una collaborazione che rappresenta un passo importante verso un’accoglienza più efficiente e solidale, garantendo un percorso più agevole per chi sceglie di studiare nel cuore dell’Italia. L’accordo, presentato ieri e valido per i prossimi due anni, nasce da un’esigenza concreta: favorire l’integrazione e il successo di giovani provenienti da tutto il mondo.

