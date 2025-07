Le sfide cruciali per gli americani Più tifosi allo stadio e conti in ordine

Le sfide che attendono il Monza sono ambiziose e decisive: stabilizzare le finanze in rosso e riempire gli spalti, punti fondamentali per il rilancio del club. Con il supporto del nuovo fondo americano Beckett Layne Ventures, la strada verso un futuro più solido e coinvolgente si fa più concreta. Ma come riuscire a trasformare queste sfide in opportunità ? La risposta dipende da strategie innovative e passione condivisa, perché il vero potere è nelle mani dei tifosi e della squadra.

Di fronte a un bilancio in rosso e a uno stadio troppo spesso mezzo vuoto, il Monza si prepara a un futuro tutto da scrivere sotto la guida del nuovo fondo americano Beckett Layne Ventures. Due sono le sfide cruciali per la nuova proprietà : riportare i conti in equilibrio e portare più tifosi sulle tribune. I numeri del bilancio 2024 parlano chiaro: una perdita di 48 milioni, in miglioramento rispetto ai 60 dell'anno precedente, ma con costi che superano ancora i 139 milioni. Il personale rappresenta la voce di spesa più imponente: 77,9 milioni, di cui 58,3 destinati a stipendi e salari. Un "annus horribilis", in campo e fuori.

