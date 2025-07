Tajani e Crosetto in Aula | Spese militari necessarie per la difesa del Paese

Tajani e Crosetto affrontano in aula il delicato tema delle spese militari, sottolineando la loro importanza per la difesa del Paese. Mentre il ministro della Difesa confessa di non dormire sonni tranquilli, il collega degli Esteri evidenzia come questa sia una scelta coraggiosa ma indispensabile per proteggere libertà e valori fondamentali. Davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato, si delinea un’Italia pronta a reagire e a prepararsi al peggio, perché...

Una situazione che non lo fa "dormire la notte", confessa il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ma che ci porta a "un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertĂ e i nostri valori", sostiene invece il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La guerra e il mondo che cambia in peggio fanno dire ai due ministri, davanti alle commissioni Esteri riunite di Camera e Senato, che l’Italia deve reagire e prepararsi al peggio. "Non possiamo piĂą essere protetti solo dagli Usa, l’Europa deve assumersi le proprie responsabilitĂ ", dice Tajani, introducendo così le motivazioni dell’aumento delle spese per la difesa al 5% – concordato al summit Nato dell’Aja – che, a loro dire, va incontro agli interessi dell’Italia e degli alleati dettata "in primis" dalla preoccupazione condivisa con gli Alleati per la "crescente minaccia della Russia ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani e Crosetto in Aula : "Spese militari necessarie per la difesa del Paese"

