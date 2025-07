Esultano i sostenitori del disarmo in Ucraina

Ma il cammino verso la pace sembra ancora più arduo, tra promesse tradite e strategie di potere. È il momento di riflettere sulle conseguenze di scelte che plasmeranno il futuro di milioni di innocenti, perché solo attraverso un impegno autentico e condiviso possiamo sperare di costruire un domani senza guerre e sofferenze.

Lo stato del mondo è quello che è. Se solo fossi stato fra le persone, e le personalità, fervidamente radunate, nel sudore delle fronti, a rivendicare il disarmo dell'Ucraina, avrei finalmente ragione di esultare. Donald Trump toglie all'Ucraina armi difensive che le ha promesso, e alcune che ha già istradato alla sua volta. Così facendo, si intesta la responsabilità diretta dell'assassinio di un gran numero supplementare di civili e militari, donne e uomini, bambini e vecchi. Una decisione coraggiosa, che sembra sfidare l'impopolarità, se non fosse per quei radunati e tanti altri che sono al mare, ma con idee chiare.

