Movida pierre ‘banditi’ dalle strade E scatta la stretta sui controlli

La movida di Riccione si prepara a una svolta decisa: dopo gli episodi di violenza e la rissa sotto i gazebo di viale Ceccarini, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Oreste Capocasa si sono confrontati con i gestori dei locali notturni per rafforzare i controlli e garantire sicurezza. La città non può più tollerare tali comportamenti, ed è ora di agire con misure ferme e mirate per tutelare residenti e visitatori, restituendo serenità alle strade della movida.

Pierre banditi da strade, piazze e viali della città. Ieri la sindaca Daniela Angelini con l’assessore alla Sicurezza, Oreste Capocasa, ha incontrato i titolari dei locali della notte dopo i fatti che si sono verificati la settimana scorsa culminati con la grande rissa sotto il gazebo di viale Ceccarini. L’incontro è stato convocato su iniziativa, sottolineano dal municipio, delle forze dell’ordine. Tant’è che erano presenti il comandante dei carabinieri di Riccione, Valerio Monte, il maresciallo comandante di stazione, Claudio Cacace, e alcuni rappresentanti del comando provinciale della Guardia di finanza di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Movida, pierre ‘banditi’ dalle strade. E scatta la stretta sui controlli

In questa notizia si parla di: pierre - banditi - strade - movida

Movida, pierre ‘banditi’ dalle strade. E scatta la stretta sui controlli.

Movida e strade sicure a Napoli, ecco il bilancio dei controlli - Il Mattino - Controlli nelle strade della movida a Napoli: 26 persone e un esercizio commerciale controllati a Chiaia dalla polizia. Da ilmattino.it

Ferragosto: presidiate le strade principali, la movida è osservata speciale - Il Messaggero - Sono le priorità di questo ponte ferragostano per le forze dell'ordine che sono impegnate in servizi più intensi di prevenzione e ... Riporta ilmessaggero.it