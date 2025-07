Il tragico realismo di Niebhur e Morgenthau davanti alla minaccia atomica.

Reinhold Niebuhr e Hans J. Morgenthau, due pilastri del realismo politico, affrontarono con un tragico realismo la minaccia della bomba atomica. La loro riflessione, ricca di inquietudine e saggezza, rimane attuale nel contesto delle sfide mondiali odierne. Esplorare il loro pensiero significa comprendere le radici di una visione che invita alla prudenza e alla responsabilità nell’uso del potere nucleare. Luca Gino Castellin approfondisce questa cruciale eredità , rivelando come...

Reinhold Niebuhr (1892-1971) e Hans J. Morgenthau (1904-1980) sono stati due autori fondamentali nella teoria delle relazioni internazionali del secolo scorso. Esponenti, a loro modo, della corrente del "realismo politico", condividevano una stima reciproca così come tratti importanti di pensiero. Tra questi, la preoccupazione per l'invenzione della bomba atomica. Luca Gino Castellin, storico del pensiero politico dell'UniversitĂ Cattolica di Milano è il curatore di una raccolta di scritti dei due autori in uscita oggi: "Morte nell'era nucleare. Il realismo politico di fronte alla bomba atomica" (ScholĂ©).