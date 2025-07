fondazione carifermo si rinnovano le cariche girotti pucci confermato

La Fondazione Carifermo continua a rafforzare il suo impegno sul territorio, confermando la leadership dell’ingegnere Giorgio Girotti Pucci come presidente e nominando il nuovo vice presidente, Massimo Concetti. Un rinnovamento che segna un passo importante nel ruolo culturale e sociale della fondazione, strategico per lo sviluppo locale. Con un mandato di quattro anni, la Fondazione si prepara a consolidare e ampliare il suo impatto positivo sulla comunità, garantendo continuità e innovazione.

Un ruolo culturale e sociale importante, quello svolto sul territorio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo che nei giorni scorsi ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Cda resterà in carica per quattro anni ed ha confermato il presidente, nella persona dell’ingegnere Giorgio Girotti Pucci, e nominato il vice presidente Massimo Concetti. Sulla base della norma statutaria che fissa il limite massimo di due mandati consecutivi, tutti i componenti del Cda uscenti sono stati riconfermati ad eccezione del vice presidente uscente Ezio Montevidoni che non risulta più rinnovabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it