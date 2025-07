Movimento lotta per la casa in lutto | Addio Marzia voce delle occupazioni

Con il suo sorriso e la passione, Marzia Mecocci ha incarnato lo spirito di una battaglia condivisa da tanti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore delle lotte sociali fiorentine, ma il suo esempio continuerà a ispirare chi crede nel diritto alla casa, ricordando che ogni azione, anche nelle ore più buie, può accendere la speranza di un cambiamento reale.

Se ne va un pezzo di storia delle battaglie sociali fiorentine. È morta prematuramente Marzia Mecocci, figura centrale e instancabile del Movimento di lotta per la casa, presenza costante tra presidi, occupazioni, assemblee e manifestazioni. Con lei se ne va non solo una militante, ma una donna che ha fatto della difesa del diritto all’abitare una vera e propria missione. Anima e corpo del movimento, Mecocci ha attraversato le stagioni più dure e complesse delle lotte abitative, prima al fianco di Lorenzo Bargellini, poi continuando con determinazione anche dopo la sua scomparsa. Punto di riferimento per decine di famiglie in emergenza abitativa, era nota per la sua presenza discreta ma concreta, per la tenacia e la capacità di ascolto, per la sua voce ferma ma mai urlata. 🔗 Leggi su Lanazione.it