Un momento di rinnovamento e freschezza anima il consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con l’ingresso di Elia Oliva e il debutto di Catia Conficoni come vicesindaco. Un’occasione speciale per rafforzare il legame tra amministrazione e cittadini, celebrando anche un omaggio speciale a Forrest Gump, simbolo di determinazione e speranza. In occasione di questa novità, il futuro si prospetta sempre più luminoso e condiviso.

C’è un volto nuovo nel consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole: dimessasi per motivi personali l’avvocato Silvia Zoli, nella seduta di mercoledì sera l’assemblea cittadina ha accolto nel gruppo di maggioranza il giovane Elia Oliva. Contemporaneamente Catia Conficoni ha debuttato sugli scranni municipali in veste di vicesindaco, mentre il consigliere Alessandro Ferrini è ora nuovo assessore al decoro. In occasione dell’insediamento, Oliva ha comunicato le dimissioni, per correttezza, da presidente del gruppo storico Sbandieratori, musici e uomini d’arme di Terra del Sole: a lui andrà la delega al gemellaggio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo consigliere e omaggio a Corri Forrest

