Carta del docente anche ai supplenti brevi | la Corte di Giustizia UE boccia l’esclusione automatica Scarica sentenza

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sancisce un importante passo avanti per l’equità nel settore scolastico: la decisione chiarisce che anche i supplenti brevi devono poter accedere alla carta del docente, riconoscendo il valore e l’impegno di ogni insegnante. Questa pronuncia invita a riformare le normative nazionali, promuovendo un trattamento più giusto e inclusivo per tutti gli educatori. È un risultato che potrebbe cambiare radicalmente il futuro del sistema educativo italiano.

La Corte, con la sentenza nella causa C?26824, ha chiarito che è contraria al diritto dell’Unione una normativa nazionale che escluda automaticamente i docenti con incarichi di supplenza breve dall’accesso alla carta del docente, del valore di 500 euro annui, riservandola ai soli docenti di ruolo o ai supplenti annuali. Secondo la Corte, tale esclusione costituisce una discriminazione basata sul tipo di contratto e contrasta con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 199970CE. L'articolo Carta del docente anche ai supplenti brevi: la Corte di Giustizia UE boccia l’esclusione automatica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: corte - carta - docente - supplenti

*Carta del Docente anche per i supplenti annuali: via all’accreditamento* *Dal 24 giugno 2025 è attiva la piattaforma Carta del docente anche per i docenti a tempo determinato con contratto al 31 agosto 2025* La novità è prevista dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, Vai su Facebook

Carta docente: per la Corte di Giustizia va riconosciuta anche per le supplenze brevi; Carta del docente anche ai supplenti brevi: la Corte di Giustizia UE boccia l’esclusione automatica. Scarica sentenza; Carta Docente, a Venezia 1.500 euro più interessi a un supplente con contratti di tipo “breve” ma di fatto continuativi: secondo Cassazione e Corte di Giustizia Europea le norme sono discriminanti.

Carta docente: per la Corte di Giustizia va riconosciuta anche per le supplenze brevi - Dopo l’ormai storico intervento della intervento della Corte di Giustizia UE del maggio 2022 che aveva riconosciuto la possibilità per i docenti precari di beneficiare della Carta del docente ed il su ... Si legge su tecnicadellascuola.it

Carta del docente sarà erogata ai supplenti. Riguarderà anche i contratti al 30 giugno? - Nello specifico, la Corte ritiene che la Carta spetti “ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31. orizzontescuola.it scrive