Colpito da un binario Operaio in ospedale

Un incidente sul lavoro scuote Cremona: poco dopo le dieci di ieri, un operaio di 32 anni è stato coinvolto in un grave infortunio lungo la ferrovia, mentre svolgeva lavori di manutenzione. Mentre i carabinieri e i tecnici dell’Ats Valpadana indagano sulle cause, si cerca di fare luce su quanto accaduto per garantire giustizia e prevenzione. Rimanete con noi per aggiornamenti dettagliati.

Incidente sul lavoro poco dopo le dieci di ieri lungo la ferrovia, alle porte della stazione di Cremona. Un operaio 32enne, dipendente di una ditta appaltatrice di Rfi, insieme ad alcuni colleghi stava svolgendo lavori di manutenzione ai binari a ridosso di via Fabio Filzi. A quanto sembra da una prima ricostruzione, ma su quanto accaduto stanno lavorando i carabinieri del radiomobile di Cremona e tecnici dell'Ats Valpadana, il 32enne sarebbe stato colpito ad una gamba da un binario in ferro che era agganciato ad un braccio meccanico. Subito sul posto sono scattati i soccorsi con l'intervento del 118 di Cremona: il personale medico ha provveduto ad una prima medicazione in loco, per poi trasferire l'operaio all'ospedale in codice giallo.

