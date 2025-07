in vendita il centro ricerca della riello

Sei alla ricerca di un’opportunità unica nel settore dell’innovazione? È in vendita il centro di ricerca e sviluppo Riello, un hub all’avanguardia che conta 150 talenti italiani. I soci di Carrier Global Corporation, proprietari dal 2015, confidano di trovare un acquirente qualificato entro fine anno, aprendo così nuove prospettive di crescita e collaborazione. La sfida è lanciata: chi sarà il nuovo protagonista di questa eccellenza italiana?

Un acquirente per il centro di ricerca e sviluppo Riello, dove lavorano 150 persone. Lo stanno cercando i soci della multinazionale Carrier Global Corporation, che dal 2015 sono i proprietari dell’italianissima società di caldaie. Confidano di riuscire a individuarlo entro la fine dell’anno. "In relazione all’intenzione annunciata di cedere Riello e le attività ad essa collegate, rimaniamo fiduciosi di individuare un acquirente idoneo entro l‘anno, in linea con il completamento con successo di altre transazioni simili e di maggiori dimensioni negli ultimi mesi – spiegano dalla Carrier, nel tentativo di fornire rassicurazioni, all’indomani di un incontro tra rappresentanti istituzionali, manager aziendali e delegati sindacali che si è svolto in Provincia, in vista anche di una riunione al ministero del Made in Italy –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it