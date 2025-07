riciclo rifiuti plastici maxi investimento di italiana polimeri

Italiana Polimeri compie un maxi investimento nel riciclo dei rifiuti plastici, realizzando un impianto industriale all’avanguardia. Questa tecnologia avanzata affronta in modo sistematico e integrato le sfide delle plastiche post-consumo, soprattutto quelle di composizione mista e bassa riciclabilità. Con questa innovazione, l’obiettivo è aumentare significativamente i tassi di riciclo, includendo frazioni finora escluse, e massimizzare il recupero delle risorse per un futuro più sostenibile.

Realizzare un nuovo impianto industriale avanzato, concepito per affrontare in modo sistematico e integrato la gestione dei rifiuti plastici post-consumo, in particolare quelli caratterizzati da composizione mista e da bassa riciclabilità. E quindi incrementare i livelli di riciclo delle plastiche, estendendolo anche alle frazioni di prodotto escluse dagli impianti tradizionali. Così si potrà massimizzare, per finalità industriali, il recupero di risorse sia materiali che energetiche minimizzando al contempo l’impatto ambientale associato all’intero ciclo di vita dei polimeri plastici. Italiana Polimeri Srl di Massa Lombarda ha presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un programma di investimenti per accedere a un contributo pubblico e sul quale la Regione è stata chiamata a esprimere un parere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it