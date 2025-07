Sottopasso ferroviario ritardi nei lavori ma la ditta è operativa

I lavori sul sottopasso ferroviario di Bagnacavallo sono al centro dell’attenzione: tra ritardi e la presenza della ditta 232 ancora operativa, cresce la confusione sulla reale avanzata dell’opera. I consiglieri di Fratelli d’Italia stanno preparando un’interrogazione per chiarire la situazione e verificare se il progetto, approvato nel 2018, possa finalmente vedere la luce. La domanda è: quando arriveranno i risultati concreti?

I lavori del sottopasso ferroviario di Bagnacavallo procedono o non procedono? È quanto si chiedono i consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia decisi a presentare una interrogazione al prossimo consiglio comunale, che ha per oggetto proprio gli interventi finalizzati a realizzare l'opera approvata nel 2018. Obiettivo del progetto è di realizzare un sottopasso ferroviario carrabile in via Bagnoli Superiore e una nuova rete viaria di collegamento fra la San Vitale con l'area produttiva posta sulla provinciale Naviglio. "Il sottopasso doveva essere finito a febbraio 2024 – dichiara il consigliere Gianfranco Rambelli –.