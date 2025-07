Un tuffo nel Rinascimento Ecco i tempi degli Alidosi per due giorni imperdibili

Lancette dell'orologio indietro nel tempo per rivivere gli antichi fasti della signoria degli Alidosi con la 41esima edizione delle Feste Rinascimentali di Castel del Rio in agenda nella serate di domani e domenica. Un sogno partito nel 1981 come sfilata storica, grazie all'intuizione del compianto Brunello Morara alla guida dell'Associazione Culturale Alidosiana, e diventato presto un punto fermo tra gli eventi della valle del Santerno. Una due giorni sempre più ricca di iniziative per calamitare migliaia di visitatori in collina: spettacoli gratuiti, rappresentazioni teatrali, balli, acrobati e giocolieri, tarocchi, mostre, laboratori e giochi per bambini.

