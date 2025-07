Aggredì la guardia medica Paziente resta detenuto

Aggred236, un uomo di 34 anni di Missaglia, resta in carcere dopo aver aggredito e rapinato una guardia medica a maggio. Arrestato dai carabinieri, sostiene di aver agito per procurarsi medicine necessarie per i suoi problemi neurologici, minimizzando la gravità del gesto. La sua storia solleva importanti domande sul rapporto tra salute mentale e comportamenti impulsivi, invitandoci a riflettere sulla complessità delle fragilità umane e sull’importanza di un supporto adeguato.

L'uomo di 34 anni di Missaglia, che a maggio ha aggredito e rapinato una guardia medica, arrestato l'altra mattina dai carabinieri, è in carcere a San Vittore. Sostiene che in fondo non ha commesso nulla di troppo grave: "Ho rubato le ricette precompilate per poter comperare una medicina che mi serve", ha raccontato durante l'interrogatorio di garanzia. È un farmaco che di solito assume per i suoi problemi neurologici, ma anche di tossicodipendenza. In verità sembra volesse autoprescriversi psicofarmaci e oppiacei: si è anche presentato in una farmacia con la ricetta, ma i farmacisti hanno compreso che qualcosa non quadrava e lo hanno allontanato.

